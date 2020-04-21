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سنغافورة: تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9125

12:01 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
سنغافورة: تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9125

فيروس كورونا في سنغافورة

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الثلاثاء، تسجيل 1111 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في المدينة الدولة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في سنغافورة إلى 9125، بزيادة قدرها تسعة أمثال مقارنة بمطلع أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، باستثناء 20 فقط، تخص أجانب من حاملي تصاريح العمل، الذين يقيمون في عشرات من أماكن المبيت التي تستضيف مئات الآلاف من المهاجرين من أنحاء شتى من قارة آسيا.

واليوم الثلاثاء هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه سنغافورة أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعدما أعلنت أمس الاثنين تسجيل رقم قياسي وصل إلى 1426 حالة.

سنغافورة فيروس كورونا ارتفاع مصابي كورونا

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