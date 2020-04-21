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فلسطين: ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بـكورونا إلى 461 حالة

11:34 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
فلسطين: ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بـكورونا إلى 461 حالة

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى 461، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة بالقدس.

وأوضحت الكيلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - أن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 70 حالة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المركزة، مشيرةً إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.

ولفتت الكيلة إلى وفاة المقدسية نفوز الجولاني (57 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء أمس متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4 منذ انتشار الوباء في فلسطين مطلع شهر مارس الماضي.

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فيروس كورونا فلسطين مي الكيلة

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