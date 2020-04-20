النفط الأمريكي.. عقود يونيو متداولة حاليًّا بنحو 20 دولارًّا للبرميل

وكالات

تراجع سعر النفط الأمريكي الآجلة، في تعاقدات تسليم يونيو المقبل إلى حوالي 20 دولارًا للبرميل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال خلال تعاملات اليوم، بنسبة 8% تقريبًا ليتم تداوله عند مستوى 25 دولار للبرميل.

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وسجلت عقود الخام الأمريكي الآجلة انخفاضًا بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، مساء اليوم الاثنين، في انخافض تاريخي لقطاع النفط الأمريكي.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.