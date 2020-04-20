أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

النفط الأمريكي.. عقود يونيو متداولة حاليًّا بنحو 20 دولارًّا للبرميل

09:59 م الإثنين 20 أبريل 2020
النفط الأمريكي.. عقود يونيو متداولة حاليًّا بنحو 20 دولارًّا للبرميل

سعر النفط

وكالات

تراجع سعر النفط الأمريكي الآجلة، في تعاقدات تسليم يونيو المقبل إلى حوالي 20 دولارًا للبرميل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال خلال تعاملات اليوم، بنسبة 8% تقريبًا ليتم تداوله عند مستوى 25 دولار للبرميل.

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وسجلت عقود الخام الأمريكي الآجلة انخفاضًا بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، مساء اليوم الاثنين، في انخافض تاريخي لقطاع النفط الأمريكي.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

سعر النفط سعر النفط الأمريكي النفط انهيار النفط الأمريكي

الخبر التالى:

الفاتيكان يؤجل التجمعات العالمية للشباب والأسر بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2435876

    عدد المصابين

  • 639239

    عدد المتعافين

  • 167369

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تأكيدًا لانفراد "مصراوي".. مستشار الرئيس يُعلن عن تفاصيل جديدة بشأن علاج كورونا