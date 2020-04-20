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الأقل منذ 5 أسابيع.. إيطاليا تسجل 2250 إصابة جديدة بكورونا

08:17 م الإثنين 20 أبريل 2020
الأقل منذ 5 أسابيع.. إيطاليا تسجل 2250 إصابة جديدة بكورونا

مستشفيات إيطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا اليوم الاثنين 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية لعدد المصابين منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي للعدوى بنسبة منخفضة غير مسبوقة بلغت 1.3% إلى 181288، وفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن وكالة الحماية المدنية.

كما أعلنت الوكالة عن 454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24114.

وهذه هي ثاني أقل حصيلة وفيات يومية منذ 19 مارس.

وفي تطور إيجابي آخر، انخفض عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا المستجد، باستثناء حالات الوفاة والتعافي- لأول مرة، بمقدار 20 حالة، إلى 108237.

وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض اليوم الاثنين بمقدار 1822، إلى 48877 حالة، وانخفض عدد المرضى في الرعاية المركزة إلى 2573 وهو أدنى مستوى في شهر.

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