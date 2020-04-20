مسلحون يقتلون 19 من أفراد القوات الحكومية في شمال أفغانستان
كابول- (د ب ا):
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 19 من أفراد القوات الحكومية قتلوا في هجمات خلال الليل في إقليم تخار بشمال أفغانستان.
وهاجم مسلحو طالبان القوات المحلية التي تعمل تحت قيادة الجيش الوطني الأفغانية في منطقة خواجا جير في الإقليم من عدة اتجاهات في منتصف الليل ( 1930 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد، وفقا لما قاله رئيس المنطقة محمد عمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).
وأضاف عمر أن الاشتباك استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة خمسة آخرين.
وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هيجري وقوع الهجوم، مضيفا أنه جرى ارسال تعزيزات والوضع أصبح" تحت السيطرة".
ومع ذلك، أعرب رئيس المنطقة عن قلقه من أن قوات طالبان مازالت قريبة. وقال عمر هاتفيا" هناك احتمالية لسقوط المنطقة في أي دقيقة".
الخبر التالى:إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست افتراضيا بسبب كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3144
عدد المصابين
-
732
عدد المتعافين
-
239
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2394278
عدد المصابين
-
611878
عدد المتعافين
-
164937
عدد الوفيات
إعلان