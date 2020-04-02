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ارتفاع الوفيات بكورونا في موسكو إلى 20 شخصًا

09:09 م الخميس 02 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا في موسكو إلى 20 شخصًا

فيروس كورونا

وكالات:

أفاد موقع عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة إلى 2475 حالة، ارتفاع الوفيات إلى 20 حالة وفاة.

وجاء في آخر الإحصائيات على الموقع: "حتى يوم 2 أبريل: تسجيل 2475 إصابة في موسكو، 140 تعافوا، و 20 حالة وفاة".
فيروس كورونا موسكو روسيا

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