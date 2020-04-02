ارتفاع الوفيات بكورونا في موسكو إلى 20 شخصًا
09:09 م الخميس 02 أبريل 2020
وكالات:
أفاد موقع عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة إلى 2475 حالة، ارتفاع الوفيات إلى 20 حالة وفاة.
وجاء في آخر الإحصائيات على الموقع: "حتى يوم 2 أبريل: تسجيل 2475 إصابة في موسكو، 140 تعافوا، و 20 حالة وفاة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1002159
عدد المصابين
-
198420
عدد المتعافين
-
51484
عدد الوفيات
إعلان