ارتفاع الوفيات بكورونا في موسكو إلى 20 شخصًا

وكالات:



أفاد موقع عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة إلى 2475 حالة، ارتفاع الوفيات إلى 20 حالة وفاة.