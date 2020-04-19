البرازيل: 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 حالات وفاة
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل السبت تسجيل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفا و599 حالة.
وأشارت وزارة الصحة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206 ليصل إلى 2347.
وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أقال - في وقت سابق - وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا، داعيا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.
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