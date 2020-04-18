تجاوز عدد الإصابات بكورونا في اليابان عشرة آلاف

طوكيو- (د ب أ):

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابا10098، باستثناء حالات الإصابة من السفينة السياحية "دياموند برينسيس" التي خضعت لحجر صحي بالقرب من طوكيو، في وقت سابق من هذا العام، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وتشمل حصيلة الإصابات الإجمالية 2975 إصابة، تم تسجيلها في طوكيو حتى الآن. وتقول مصادر إنه تم تأكيد 181 حالة جديدة في العاصمة اليوم السبت.

وكان حكام الأقاليم في اليابان قد دعوا الحكومة المركزية إلى تعويض الشركات التي توقفت عن العمل بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في مختلف أنحاء البلاد لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما اقترح أعضاء اتحاد حكام الأقاليم اليابانية خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة تقديم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تريليون ين (3ر9 مليار دولار) كدعم خاص للحكومات المحلية حتى تتمكن هذه الحكومات من تقديم المساعدات المالية للشركات والأنشطة التي التزمت بقرار تعليق النشاط.

كما حث حكام الأقاليم اليابانية الحكومة المركزية على دعوة المواطنين إلى عدم العودة إلى مسقط رأسهم خلال العطلة السنوية الرسمية التي تستمر أسبوعا وتبدأ أواخر أبريل الحالي.