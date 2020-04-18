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اليابان: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا

12:32 م السبت 18 أبريل 2020
اليابان: تحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو- (بي بي سي):

حذر عدد من الأطباء في اليابان من احتمالية انهيار النظام الصحي في البلاد، بسبب التزايد المطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت جمعيتان طبيتان إن العب الإضافي الذي يتكبده القطاع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، دفع بكثير من غرف الطوارئ في المستشفيات لرفض استقبال المرضى، حتى المصابين بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية منهم.

واضطرت زيادة الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية سيارة إسعاف تحمل مريضاً بالحمى للمرور بثمانين منشأة طبية مكتظة بالمرضى، قبل أن تقبل إحدى مستشفيات طوكيو تقديم العلاج له.

وبدا انتشار الوباء في اليابان تحت السيطرة، في البداية؛ إذ اكتفت بفرض حالة الطوارئ في سبع محافظات فقط، لكن رئيس الوزراء، شينزو آبي، أعلن، الخميس الماضي، توسيع نطاق الطوارئ لتشمل عموم البلاد.

هذا المحتوى من

BBC
اليابان فيروس كورونا النظام الصحي الياباني

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