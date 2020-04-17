جونز هوبكنز: وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألف حالة

واشنطن - (د ب أ):

تجاوزت حالات الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد مستوى ال 150 ألف حالة، وفقا لبيانات قامت بجمعها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتصدرت الولايات المتحدة الدول كأكبر دولة مسجلة للوفيات بعدد بلغ 34 ألفا و575 حالة، تليها إيطاليا بعدد 22 ألفا و745 حالة، ثم إسبانيا بوفيات بلغت 19 ألفا و613 حالة، وبعدها فرنسا التي سجلت 18 ألفا و703 حالات وفاة.

وذكرت الجامعة أن هناك أكثر من مليونين ومائتي ألف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم، مع تصدر الولايات المتحدة هذه الإحصائية أيضا بعدد حالات بلغ 683 ألفا و786 حالة إصابة.