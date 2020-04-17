تحالف دعم الشرعية: 114 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار باليمن خلال يوم

وكالات:

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 114 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن، خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف، في بيان، اليوم الجمعة "ملتزمون بوقف إطلاق النار وندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن".

وتابع "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

هذا وقرر التحالف، منذ أيام وقف إطلاق النار، بدءا من الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك على خلفية المخاوف من وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلد الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.