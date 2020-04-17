وزيرة التعليم في إيطاليا تستبعد إعادة فتح المدارس خلال العام الدراسي الحالي

روما- (د ب أ):

استبعدت وزيرة التعليم الإيطالية لوشيا أزولينا اليوم الجمعة إمكانية إعادة فتح المدارس خلال العام الدراسي الحالي، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم اتجاه بعض الدول إلى استئناف الدراسة خلال الفترة المقبلة.

وقالت أزولينا في مقابلة مع صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية إن "الحكومة ما زالت تعمل من أجل اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، فضلا عن التوصل إلى سبل تسهيل عودة الدراسة في سبتمبر المقبل".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن روما تدرس أيضا توفير المساعدة للعائلات التي تضم أطفالا صغار السن يحتاجون للإشراف إذا ما عاد الآباء إلى أعمالهم.

وتفرض إيطاليا حالة إغلاق تام منذ 10 مارس، وتم تمديد القيود حتى 3 مايو المقبل. وتتعرض الحكومة لضغوط قوية من أجل تخفيف هذه القيود للتقليل من التأثير الاقتصادي للوباء.