أول تبادل للأسرى بين أوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا هذا العام
كييف- (د ب أ):
تبادلت القوات الأوكرانية وجماعات متمردة موالية لروسيا، عشرات السجناء، الخميس، في أول تبادل للسجناء يتم هذا العام، في ظل الجهود المتجددة لإنهاء الصراع قرب الحدود الروسية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تم تنصيبه العام الماضي، قد حددعلى رأس اولياته، إنهاء الصراع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك على شرقي البلاد .
وقال مكتبه إنه "على الرغم من انتشار فيروس كورونا وبدء أزمة اقتصادية عالمية... يواصل زيلينسكي العمل من أجل السلام... وعودة المواطنين والأرض إلى أوكرانيا."
وأعلن الجانب الأوكراني أنه استقبل تسعة سجناء من المتمردين. وقالت الجماعة المتمردة في دونيتسك إنها استقبلت 10 سجناء آخرين من الجانب الأوكراني.
ولم يتم تأكيد أعداد السجناء في تبادل آخر تم مع جماعة متمردة في لوهانسك.
وكان قد تم تبادل سابق للسجناء مرتين في العام الماضي، لإطلاق سراح نحو 270 سجينا.
وكان الصراع اندلع قبل ستة أعوام عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا آنذاك.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2505
عدد المصابين
-
553
عدد المتعافين
-
183
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان