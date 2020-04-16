وزير الصحة البريطاني: التعجل في رفع تدابير الإغلاق سيضيع ما بذلناه
لندن- (د ب أ):
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الحكومة تعتقد أن الوقت "مبكر جدا" لإحداث أي تغيير في تدابير الإغلاق القائمة والتي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :"يمكننا أن نرى أننا نصل إلى الذروة، وهذا خبر جيد، ولكن يمكننا أن نرى أن الأرقام لم تبدأ في الانخفاض بعد، وبالتالي لا يمكننا إجراء أي تغيير".
وأضاف هانكوك أنه لا يريد أن يضيع "الجهد الطيب" الذي بذله الشعب بإنهاء الإغلاق بصورة مبكرة جدا.
وأضاف :"إذا ما خففنا كافة التدابير الآن، فإن الفيروس سيعاود التفشي".
ومن المقرر أن يلتقي هانكوك مع كبار المسؤولين في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز في وقت لاحق اليوم الخميس، وذلك قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن الإغلاق.
وذكرت "بي.بي.سي" أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء في وقت لاحق على تمديد الإغلاق لثلاثة أسابيع.
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