ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 1405 حالات

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إن 31 حالة دخلت العناية المركزة منها سبع حالات حرجة .

وأشار إلى أن 43 من الحالات الجديدة مخالطة لمصابين وأن سبع حالات جراء التقصي الوبائي.

وأوضح المتحدث أن 1196 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 30 حالة ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 206 حالة.