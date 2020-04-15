أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 1405 حالات

12:03 م الأربعاء 15 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 1405 حالات

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إن 31 حالة دخلت العناية المركزة منها سبع حالات حرجة .

وأشار إلى أن 43 من الحالات الجديدة مخالطة لمصابين وأن سبع حالات جراء التقصي الوبائي.

وأوضح المتحدث أن 1196 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 30 حالة ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 206 حالة.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الرعاية الطبية باسل الصباح

الخبر التالى:

أزمة كورونا تضاعف عدد العائلات الفلسطينية المصنفة تحت خط الفقر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر لجنازة الشهيد مقدم محمد الحوفي بمسقط رأسه