أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليوني حالة

07:42 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليوني حالة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة ، وفقا لموقع وورلد ميتر الإحصائي الأمريكي المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.

وأظهرت إحصاءات الموقع عند الساعة 0509 صباح اليوم الأربعاء أن هناك مليونين و43 حالة إصابة حول العالم ،و 126753 حالة وفاة تم تسجيلها.

وكشفت الأرقام عن تماثل 484573 شخصا للشفاء من الفيروس.

فيروس كورونا وورلد ميتر حالات وفاة

الخبر التالى:

رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها وكبار موظفيها وسط أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)