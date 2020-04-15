إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليوني حالة
واشنطن - (د ب أ):
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة ، وفقا لموقع وورلد ميتر الإحصائي الأمريكي المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.
وأظهرت إحصاءات الموقع عند الساعة 0509 صباح اليوم الأربعاء أن هناك مليونين و43 حالة إصابة حول العالم ،و 126753 حالة وفاة تم تسجيلها.
وكشفت الأرقام عن تماثل 484573 شخصا للشفاء من الفيروس.
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