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العراق يسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 49 شخصًا

06:26 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
العراق يسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 49 شخصًا

فيروس كورونا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت اليوم الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1400 إصابة.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن الصحة العراقية سجلت تماثل 49 شخصًا للشفاء من الوباء، ليصل إجمالي المتعافين من المرض نحو 766 شخصًا، فيما توفي 78 آخرين منذ تفشي الوباء.

فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

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