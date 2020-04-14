العراق يسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 49 شخصًا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت اليوم الثلاثاء، 22 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1400 إصابة.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن الصحة العراقية سجلت تماثل 49 شخصًا للشفاء من الوباء، ليصل إجمالي المتعافين من المرض نحو 766 شخصًا، فيما توفي 78 آخرين منذ تفشي الوباء.