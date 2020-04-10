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إثيوبيا تتعهد بمواصلة بناء سد النهضة برغم تفشي كورونا

11:19 م الجمعة 10 أبريل 2020
إثيوبيا تتعهد بمواصلة بناء سد النهضة برغم تفشي كورونا

سد النهضة

أديس أبابا - (د ب أ):

تعهدت حكومة إثيوبيا بمواصلة العمل على بناء سد النهضة العملاق، على الرغم من أن تلك الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي تكافح لمنع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الجمعة، عن وزير الدولة الأثيوبى للشؤون المالية أيوب تيكالين قوله في مؤتمر عبر الهاتف يوم أمس الخميس ، إن استكمال ما سيكون أكبر خزان للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وملئه وإنتاج الكهرباء منه هو أولوية أولى بالنسبة لإثيوبيا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن 56 إثيوبيا.

وقال أيوب إننا "قد نعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، سد النهضة الإثيوبي العظيم، أؤكد لكم، انه ليس واحدا منها... نحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني. وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة".

وسوف يولد السد بمجرد انتهائه حوالي 6 آلاف ميجاوات. وتعتزم إثيوبيا تصدير بعض الطاقة الكهربائية التي تنتجها إلى دول مجاورة.

سد النهضة أديس أبابا إثيوبيا فيروس كورونا

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