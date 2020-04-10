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إيطاليا تسجل ٥٧٠ وفاة بكورونا و3951 إصابة جديدة

06:52 م الجمعة 10 أبريل 2020
إيطاليا تسجل ٥٧٠ وفاة بكورونا و3951 إصابة جديدة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد اليوم الجمعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أمس الخميس حيث سجلت 610 حالات.

وأشارت البيانات الرسمية أيضا إلى انخفاض للحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3951 حالة اليوم مقابل 4204 حالات أمس.

وانخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 3605 أشخاص إلى 3497، ولذلك لليوم السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.

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