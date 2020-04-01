مستشار الرئيس اليمني يدعو لاستقالة جريفيث إذا استمر إطلاق النار

صنعاء- ( د ب أ):

دعا عبدالملك المخلافي المستشار السياسي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إلى استقالة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، إذا لم يستطع إقناع الحوثيين بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وغرد المخلافي عبر تويتر: "بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة، توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعيش حروبا".

وأضاف:" في اليمن وافقت السلطات الشرعية على وقف إطلاق النار لكن الحوثي واصل المعارك والقتل في كل مكان".

وتابع المخلافي" عزيزي مارتن جريفيث، إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في هذه الظروف، فعليك أن تعترف بالفشل وتستقيل".

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بشأن عدم تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والعمل على مواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وشهد هذا الأسبوع تصعيدا عسكريا كبيرا في اليمن، بعد أن أعلن الحوثيون إطلاقهم صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة على السعودية، فيما نفذ التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع للحوثيين بالعاصمة صنعاء.