إسرائيل تحول خطوط إنتاج صواريخ لتصنيع "أجهزة تنفس صناعي"

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تحويل بعض خطوط إنتاج الصواريخ لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان الليلة الماضية، إنه تم افتتاح خط لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في قسم إنتاج الصواريخ في شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء".

وقال وزير الدفاع الإسرائيل نفتالي بينيت إنه "يتعين على إسرائيل تطوير قدرات مستقلة في كل ما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا. إذْ لا يمكن أن نظل نعتمد على الشراء من الدول الأخرى".

يأتي هذا ضمن مبادرة من وزارة الدفاع وشركة صناعات الفضاء وشركة "إينوفي تيك" للصناعات التكنولوجية.

وذكر البيان أنه تم بالفعل تسليم أول 30 جهاز تم إنتاجها إلى وزارة الصحة. ولم يشر البيان إلى عدد الأجهزة المقرر أن يتم إنتاجه كل يوم.

ويعاني العالم من أزمة نقص لأجهزة التنفس، وتواجه خطوط الإنتاج تحديات تتمثل في ارتفاع الطلب لمستويات قياسية وصعوبة التحصل على المكونات.