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بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا

03:36 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا الثلاثاء، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية ، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.
وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهندلتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

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