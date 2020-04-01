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ترامب: لو طبقنا سياسة "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا لفقدنا 1.6 مليون شخص في أمريكا

12:39 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
ترامب: لو طبقنا سياسة "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا لفقدنا 1.6 مليون شخص في أمريكا

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى مليون و600 ألف شخص في الولايات المتحدة، لو لم تتخذ الإجراءات اللازمة من جانب إدارته لمواجهة الأزمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة بالبيت الأبيض لمواجهة تفشي فيروس كورونا: "لو لم نقوم باللازم قد يموت مليون و600 ألف شخص بسبب فيروس كورونا".

وجاء ذلك في إشارة إلى المطالبات بالاستجابة للأمر بطريقة "مناعة القطيع"، حيث لا يتم مواجهة الأزمة وترك عدد من الناس يلقون حتفهم، وهو الأسلوب الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بداية الأزمة، قبل أن يغير طريقة عمله ويصب بالفيروس.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة سوف تمر بأسبوعين عصيبين فيما يخص مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

ولكنه أيضًا أضاف أنه هناك "ضوء بدأ يظهر في نهاية النفق".

وتابع أن المستشفيات بات لها مرونة كافية في بناء مرافق جديدة بما في ذلك وحدات العناية المركزة للتعامل مع مصابين فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد أكبر نسبة إصابة بالمرض بأكثر من 185 ألف إصابة، بجانب تسجيل أكثر من 3800 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد.

دونالد ترامب سياسة مناعة القطيع فيروس كورونا

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