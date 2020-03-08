سفير البوسنة والهرسك: العلاقات مع مصر تتسم بالصداقة والودّ

القاهرة - أ ش أ

أكد صديق سباهيتش سفير البوسنة والهرسك على أهمية تنظيم زيارات رسمية من أجل دعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات، واصفا العلاقات مع مصر بأنها تتسم بالصداقة والود، مشيرا إلى أنه تم تنظيم عدة زيارات على مستوى رئاسة البوسنة والهرسك وأعضاء البرلمان البوسني في العشر سنوات الماضية.

وأعرب سباهيتش - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - عن اعتقاده بأن التعاون الثنائي يعد مرضيا في المرحلة الحالية وهناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى 5ر60 مليون يورو عام 2019 من بينها صادرات من البوسنة والهرسك لمصر ما قيمته 56 مليون يورو بالمقارنة بـ 7ر36 مليون يورو عام 2018 و5ر21 مليون يورو عام 2017 وذلك طبقا لأحدث الإحصاءات لغرفة التجارة بالبوسنة والهرسك.

وقال إن بلادنا تستورد من مصر "الملح والكبريت والجير والمنتجات الكيماوية غير العضوية والفاكهة والخضروات"، بينما تصدر لمصر "الحديد والصلب والأخشاب والمنتجات الخشبية والورق والورق المقوي والمنتجات غير الكيماوية"، مشددا على ضرورة العمل على تنظيم الزيارات على مستوى الخبراء من كلا البلدين للتعرف على قدرات وإمكانيات كلا البلدين.

وأفاد سباهيتش بأن وزارتي التعاون الدولي في مصر والعلاقات التجارية والاقتصادية في البوسنة والهرسك يعدان حاليا زيارة لوفد من الخبراء لعقد اجتماعات في العاصمة سراييفو لبحث عدة قضايا من بينها الوضع الحالي للتعاون الثنائي وتحديد الإمكانيات وسبل تذليل العقبات أمام التعاون، مشيرا إلى أن الخبراء سيتقدمون بمقترحات لتبني الإجراءات والأنشطة لتعزيز التعاون الثنائي .

وعن الاستثمارات، قال السفير إن استثمارات البوسنة المباشرة في مصر بلغت 12ر0 مليون يورو طبقا لأحدث الإحصاءات حتى أبريل 2019، بينما وصلت الاستثمارات المصرية المباشرة في البوسنة والهرسك فقط إلى 4ر6 مليون يورو بنهاية ديسمبر 2017 .

وأوضح أن هناك عدة مجالات محل اهتمام لتعزيز التعاون الثنائي وهي قطاعات الطاقة وصناعة السيارات والصناعة والزراعة والمواد الغذائية والمعادن والنسيج والملابس والجلود والأحذية والأخشاب والأدوية والبناء والآلات الزراعية والتعليم والثقافة والأمن، مشددا على ضرورة الاهتمام بدعم التعاون الثنائي في مجال السياحة .

وأشار إلى أنه كان هناك إعداد لزيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك لمصر في عام 2017، معربا عن أمله أن يتم تنظيمها في القريب العاجل.

وعن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، أكد سفير البوسنة على أهمية جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن مصر والبوسنة والهرسك تواجهان نفس التحديات الأمنية.

وعن السياحة، أشار إلى زيارة أعداد قليلة من السائحين البوسنيين إلى مصر في السنوات الماضية، مطالبا بتوفير تسهيلات مثل منح التأشيرة فور الوصول أو ما يعرف بالتأشيرة الإلكترونية لجذب المزيد من السائحين البوسنيين .

وذكر أن هناك مجالا لجذب السائحين المصريين لزيارة بلادنا إذا كان لديهم تأشيرة تشجن أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو التأشيرة الأمريكية حيث يمكن لهم السفر إلى البوسنة والهرسك بدون تأشيرة إلى فترة تصل 30 يوما.