ميركل: المساواة قضية للنساء والرجال أيضا

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن الرجال أيضا معنيون بقضية المساواة، مثلهم في ذلك مثل النساء.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت، قالت ميركل: "لا يمكن لنا أن نصل إلى مشاركة متساوية للنساء في الحياة العملية إلا إذا انخرط الرجال بصورة أقوى في العمل العائلي وأعمال الرعاية بالأطفال والاهتمام بهم وتربيتهم".

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق غدا الأحد، أكدت ميركل أن المساواة قضية للنساء، وللرجال أيضاِ.

وقالت ميركل إن تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال مهمة كبيرة، ورأت أن هناك بعض الأشياء التي تحققت، على سبيل المثال، في إدراك التوافق بين ظروف العائلة والعمل، كما تحدثت عن الحق القانوني للعاملين بحصول أولادهم على أماكن في الحضانة وحصول العاملين الذين يعولون أطفالا على بدل.

وتابعت ميركل:" اليوم يمكن لـ76% من النساء العمل في المراحل العمرية المناسبة، وهذه النسبة أعلى كثيرا مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، لكنها لا تزال أقل من نسبة الرجال في نفس المرحلة العمرية (84%)".

ورأت ميركل أنه لا يزال الكثير الذي يجب فعله إذا تعلق الأمر بالوجود النسائي في المناصب القيادية، وكذلك في السياسة وبين النواب والعمد ومجالس البلديات.

وأشادت ميركل بحقيقة أن نسبة الآباء الذين يحصلون على إجازات لرعاية أطفالهم زادت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه الحال قبل بضع سنوات " ويجب أن يكون بديهيا تماما أن يقوم الرجال بالعمل العائلي، ولديهم نفس الفرص الوظيفية مثل الآخرين الذين ربما كانوا لا يقومون بهذا الأمر بنفس القدر".