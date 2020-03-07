ما صحة تنبؤ كاتب أمريكي بفيروس كورونا قبل 3 عقود؟

كتبت- هدى الشيمي:

روّج رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إلى أن الكاتب الأمريكي دين كونتز توقع تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) قبل حوالي 39 عامًا، في روايته "عيون الظلام" (The Eyes of Darkness)، زاد عدد المنشورات التي زعم أصحابها أنها مُنقولة من الكتاب إلى أكثر من 39 ألف مشاركة على فيسبوك، وأكثر من 2000 تغريدة على تويتر.

أظهرت الأجزاء المنشورة والمزعوم أنها مأخوذة من الكتاب أن كونتز توقع في روايته انتشار فيروس يُطلق عليه (ووهان- 400) نظرًا إلى تطويره في مختبرات ومعامل خارج المدينة الصينية.

قالت وكالة رويترز الإخبارية إن هذه الادعاءات كاذبة، رغم أن كونتز تحدث في روايته عن انتشار فيروس غامض وخطير، إلا أن أعراضه وفترة حضانته تختلف كثيرًا عن كورونا المتحور الجديد،إذ تستمر فترة حضانة الفيروس الخيالي إلى أربعة ساعات تقريبًا، بينما أوضح الأطباء أن فترة حضانة كورونا تتراوح ما بين يوم إلى 14 يومًا.

كذلك، قال كونتز إن (ووهان- 400) فيروس قاتل وصل مُعدّل وفياته إلى حوالي 100%، بمجرد أن يُصاب به الفرد يتوفى في غضون 24 ساعة، وربما في 12 ساعة. حسب منظمة الصحة العالمية، فإن معدّل الوفيات الناتج عن كورونا يتراوح ما بين 2% و4% في ووهان، ويصل إلى 7 % خارجها.

يجدر الإشارة إلى أن الفيروس الخيالي في البداية لم يحمل اسم المدينة الصينية، ولكنه كان يحمل اسم (جوركي- 400)، فحسب الرواية فإن فيروس في الرواية جرى تطويره في روسيا ليكون أحد أهم الأسلحة البيولوجية الخطيرة التي يستخدمها الاتحاد السوفيتي سابقًا.

وفقًا لصحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست الصينية فإن اسم الفيروس تغير في النسخ التي صدرت في عام 1989 مع انتهاء الحرب الباردة، ليتحول من "جوركي- 400" إلى (ووهان- 400).



أكدت وكالة رويترز إن الصفحات والمقتطفات التي ينشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، ويزعمون أنها مُقتبسة من كتاب كونتز لا تنتمي إليه تمامًا، خاصة العبارات التي تقول: "بحلول عام 2020، سوف ينتشر مرض يُشبه الالتهاب الرئوي في كل مكان بالعالم، ويصيب الرئة والجهاز التنفسي ويقاوم كل العلاجات المعروفة".

حسب رويترز، فإن الصفحة التي تحتوي على هذه العبارة هي جزء من كتاب "نهاية الأيام: التنبؤات والنبوءات حول نهاية العالم" والذي صدر عام 2008، للمؤلفة الأمريكية سيلفيا براون.