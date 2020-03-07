فيروس كورونا.. تسجيل حالتي وفاة في ولاية فلوريدا الأمريكية

لوس أنجليس - (د ب أ):

توفي شخصان في ولاية فلوريدا الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الولاية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وبوفاة هذين الشخصين يرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.​