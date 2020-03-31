ارتفاع وفيات كورونا في الإمارات إلى 6 حالات

أبوظبي- ( د ب أ):

أعلنت الإمارات تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى ست حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ، الأحد، إن حالة الوفاة تعود لمصاب من جنسية آسيوية (لم تكشفها) يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكر، ما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة.

وأشارت إلى رصد 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع بذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.

ولفتت إلى أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تنتمي لدول الجزائر، ولبنان، وباكستان، وإيران، والكويت، وسويسرا، وتركيا، والفلبين، وإيطاليا، وفرنسا، وأمريكا، ومصر، ونيبال، وبريطانيا والإمارات والهند، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.