الصحة العالمية: تفشي كورونا في أوروبا ربما يقترب من الذروة

واشنطن - (د ب أ)



قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن هناك علامات على بعض الاستقرار في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد –19) في أوروبا، حيث أن إيطاليا، وهي أكثر الدول تضررًا في المنطقة، سجلت أقل عدد من الحالات الجديدة خلال أسبوعين تقريبًا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مايك رايان المدير التنفيذي، لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، اليوم القول إن "أملنا القوي" هو أن تقترب إيطاليا وإسبانيا من ذروة تفشي المرض، وأن إجراءات الحظر والإغلاق الأوروبية التي بدأت قبل عدة أسابيع سوف تبدأ في أن تؤتي ثمارها.

وأضاف رايان أن الحالات الجديدة تعكس الان التعرض للمرض قبل نحو أسبوعين.

وقال المسؤول الأممي:" بنفس الطريقة عندما يقال لنا إننا ننظر إلى المجرات من خلال تلسكوب نشهد الحياة من خلاله قبل مليار سنة ، فإننا نرى حقيقة كانت موجودة من قبل ."

ودعا رايان اليوم الاثنين دول العالم إلى تكثيف جهودها للعثور على المرضى وعزلهم، قائلا: "لن ينحسر المرض من تلقاء نفسه. نحتاج الدول للتركيز على ما هي الاستراتيجية ".