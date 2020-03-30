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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 630 حالة

08:43 م الإثنين 30 مارس 2020
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 630 حالة

فيروس كورونا

بغداد - (د ب ا )

أعلنت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع احصائية الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 630 حالة مؤكدة، مقابل 46 حالة وفاة، في أرجاء البلاد بما فيها إقليم كردستان.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة، سجلت اليوم 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 630 فيما ارتفعت الوفيات الى 46 حالة مقابل 152 حالة شفاء.

من جانب اخر كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف اليوم الاثنين ان العدد الكلي للعراقيين المصابين بفيروس كورونا في عموم دول العالم بلغ 58 حالة اضافة الى حالتي وفاة في بريطانيا وواحد في النرويج.

فيروس كورونا العراق إقليم كردستان

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