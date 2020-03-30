محافظ الوادي الجديد يناقش إنشاء قناة تعليمية على الإنترنت

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عددًا من المعلمين المتميزين بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وصلاح مرغني، وكيل وزاره التربية والتعليم، وذلك لبحث ومناقشة إنشاء قناة على موقع اليوتيوب على شبكة الإنترنت، بهدف إتاحة شرح جميع المواد الدراسية والتعليمية بالصوت والصورة لأبناء المحافظة من طلاب شهادات المرحلة الثانوية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أنه سيجري اختيار أفضل العناصر المقدمة من المعلمين للتدريس، مع ضرورة إعداد مراجعات نهائية تساعد الطلاب على رفع مستواهم لاجتياز الامتحانات بسهولة ويسر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي آلت إلى تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.