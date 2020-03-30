انخفاض معدلات تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

بروكسل- (د ب ا):

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الاقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور.

وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنغهاي أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و 25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ويشار إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.

وحذر تحالف المنظمات الصحية الأوروبية غير الحكومية من أن التلوث الهوائي المزمن مرتبط بأمراض الرئة والقلب، مما يجعل فيروس كورونا أكثر ضررا لمن يصاب به.

وقال الأمين العام للتحالف ساشا مارشانج " الضرر وقع بالفعل".

وأضاف" أعوام من استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات ومصادر أخرى أضعفت صحة من يخوضون الآن معركة حياة أو موت مع فيروس كورونا".

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن التلوث الهوائي يقتل نحو 7 مليون شخص في العالم سنويا.