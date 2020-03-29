هونج كونج تقدم جولة ثانية من المساعدات المالية للشركات

هونج كونج - (د ب ا):

قال ماثيو تشوينج كبير مسؤولي إدارة هونج كونج إن الحكومة سوف تقوم بتنفيذ جولة ثانية من المساعدات المالية للشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشيونج القول اليوم الأحد إن الدعم الذي سوف يقدمه صندوق الحماية من الأوبئة سوف يهدف لحماية العاملين، ولكنه لم يذكر تفاصيل.

وكانت الحكومة قد أعلنت أول حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات الفيروس الشهر الماضي.

وكانت حكومة هونج كونج قد فرضت الجمعة الماضية إجراءات شملت حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص وإغلاق دور السينما وصالات الجيم، وذلك عقب أن سجلت ارتفاعا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وسجلت هونج كونج أمس السبت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 641 حالة.

وبسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي فرض حظر لمدة 14 يوما على الأجانب وغير المقيمين الذين يدخلون المدينة.

وقال وزير المالية بول تشان اليوم إن الحكومة على علم بأن القواعد الجديدة تفاقم من معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن ٍأن تؤدي لشطب وظائف.

وأضاف أنه ربما لن يكون في الإمكان أن يعود الاقتصاد سريعا للانتعاش مثلما فعل عقب وباء سارس عام 2003.

وأوضح وزير المالية أنه تم تدشين صندوق الحماية من الأوبئة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد، التي قد تمتد لفترة طويلة.

وتوقع تشان أن تظهر البيانات التي سوف يتم الاعلان عنها هذا الأسبوع انخفاضا كبيرا في مبيعات التجزئة، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر التهديد الذي يمثله فيروس كورونا قويا خلال الربع الثاني.