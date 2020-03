بالفيديو.. زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها من كورونا

وكالات

أعلنت صوفي جريجوار، زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، تعافيها من فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفةً أنها حصلت أخيرًا وبعدين أسبوعين من الإصابة على "شهادة صحية نظيفة".

وقالت زوجة رئيس الوزراء الكندي، في مقطع فيديو سجلته: "من أعماق قلبي، أود أن أقول شكرًا لكل شخص تواصل معي مع تمنياته الطيبة. وإلى كل من يعاني الآن، أرسل لك كل حبي".

وأعلنت جريجوار إصابتها بفيروس كورونا يوم 12 مارس الجاري، وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه سيعزل نفسه، وسيعمل من المنزل.

ولم يخضع ترودو للفحص لأنه لم تظهر عليه أي أعراض.

