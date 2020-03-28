رئيس وزراء لبنان يرحب بعودة المغتربين إلى البلاد

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، أنه مع عودة كل من يرغب من المغتربين إلى الوطن، مشدداً على العودة الآمنة للراغبين، وذلك عقب تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق المشاركة في الحكومة إذا بقيت الحكومة على موقفها من عودة المغتربين.

جاءت تصريحات دياب خلال ترؤسه اليوم في السراي الحكومي ورشة عمل وزارية مطوّلة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتمّ خلال ورشة العمل "البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصاً بعدما ثبُت أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها".

وكرّر رئيس الحكومة " موقفه السابق بتأكيده على العودة الآمنة للراغبين، خصوصاً أن وزير الصحة العامة مع لجنة الطوارىء يحضّرون آلية مناسبة لعودة آمنة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة عندما تتأمّن الأجهزة والمواد المطلوبة".

وتم التأكيد خلال ورشة العمل" على أن هناك مسؤولية وطنية على الحكومة بأن تحمي اللبنانيين داخل لبنان من انتشار الوباء، وأيضاً أن تحمي اللبنانين المغتربين وتحتضنهم وفق معايير تحميهم وتحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم وعودتهم الآمنة".

وكان رئيس الحكومة قد قال أمس الجمعة عن موضوع عودة المغتربين " أنّنا لا نستطيع استثناء أحد قبل انتهاء الفترة المحددة للتعبئة العامة" ، حيث تمّ تمديد التعبئة العامة حتى 12 أبريل المُقبل.

من جهة ثانية تطالب بعض الجهات السياسية الحكومة بأن تجد آلية مناسبة لعودة من يرغب من اللبنانيين المغتربين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل "لبنان القوي"النائب جبران باسيل.

وقال الرئيس بري في بيان اليوم "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الإغترابي الذي جعلنا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا اذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل، فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

من جهته قال باسيل اليوم "على الحكومة أن تضع بروتوكولا طبياً واجتماعياً ومالياً لتأمين العودة".