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إيطاليا تسجل أكثر من 10 آلاف وفاة بسبب كورونا

08:29 م السبت 28 مارس 2020
إيطاليا تسجل أكثر من 10 آلاف وفاة بسبب كورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الوفيات على خلفية الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا منذ بداية الجائحة حتى الآن رقم عشرة آلاف ضحية.
وقد أبلغت اليوم السبت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا عن 889 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الكلي إلى 10023 شخصا.
فيروس كورونا إيطاليا

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