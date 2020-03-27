العاهل السعودي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب إيطاليا خلال أزمة كورونا

الرياض - (د ب أ):



أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في الظروف الحرجة التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة ان "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا اليوم الجمعة مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أكد خلاله "أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً " إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيطاليا تسجيل رقم قياسي آخر فى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى يوم واحد حيث سجلت 969 حالة وفاة ليصل إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 9134 حالة فى البلاد .

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن إجمالي الإصابات، وتشمل حالات الوفاة والتعافي، ارتفعت إلى 86 ألفا و498 حالة، ما يعني أن حصيلة إيطاليا تجاوزت نظيرتها في الصين وتعادل تقريبا حصيلة الولايات المتحدة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة"، مشيداً "بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم".