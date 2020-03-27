فرنسا.. ارتفاع الوفيات إلى نحو 2000 وتسجيل قرابة 33 ألف حالة بكورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل قرابة 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإجمالي الوفيات يقترب من 2000 شخص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".



وحذر رئيس الحكومة الفرنسي، إدوار فيليب، الجمعة، من خطورة "مد مرتفع جدا" لوباء فيروس كورونا "سيجتاح فرنسا"، مع تزايد أرقام الإصابات وبالوفيات في البلاد.



وقال فيليب في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وأضاف: "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب ان نصمد".

