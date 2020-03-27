أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

فرنسا.. ارتفاع الوفيات إلى نحو 2000 وتسجيل قرابة 33 ألف حالة بكورونا

08:56 م الجمعة 27 مارس 2020
فرنسا.. ارتفاع الوفيات إلى نحو 2000 وتسجيل قرابة 33 ألف حالة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:
أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل قرابة 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإجمالي الوفيات يقترب من 2000 شخص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وحذر رئيس الحكومة الفرنسي، إدوار فيليب، الجمعة، من خطورة "مد مرتفع جدا" لوباء فيروس كورونا "سيجتاح فرنسا"، مع تزايد أرقام الإصابات وبالوفيات في البلاد.

وقال فيليب في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".
وأضاف: "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب ان نصمد".

فيروس كورونا فرنسا السلطات الفرنسية

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا لأكثر من 46600 ووفاة نحو 285 شخصا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 وفيات بينهم ألمانية