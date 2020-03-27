بعد إصابته بكورونا.. قصر بكنجهام يكشف آخر لقاء بين جونسون وملكة بريطانيا

وكالات:

بعد إعلان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة، أصدر القصر الملكي بيانًا عن آخر لقاء جمع جونسون بالملكة إليزابيث.

وأكد قصر بكنجهام، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاء الأخير بين ملكة بريطانيا ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، أي قبل 16 يومًا من إعلان الأخير إصابته بالفيروس.

وأشار القصر الملكي إلى أن الملكة تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها.

جاء ذلك بعد أن أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال جونسون عبر فيديو على حسابه في موقع تويتر "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن جونسون (55عاما) عانى من أعراض طفيفة يوم الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.

وقال المتحدث "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورنا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريسويتي".

وأضاف المتحدث "أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية وجاءت نتيجة الفحص إيجابية".