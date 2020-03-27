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أمريكا تواجه "كورونا" بخطة من "تريليوني دولار"

07:54 م الجمعة 27 مارس 2020
أمريكا تواجه "كورونا" بخطة من "تريليوني دولار"

مجلس النواب الأمريكي

وكالات:
مرر مجلس النواب الأمريكي،خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسيرسلها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.

وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، اشيش جها، رئيس معهد هارفرد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى ٥١٩، والأصابات إلى ٤٤٦٣٥.

مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية

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