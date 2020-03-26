أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تركيا.. تسجيل 1196 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 3629

10:15 م الخميس 26 مارس 2020
تركيا.. تسجيل 1196 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 3629

أرشيفية

وكالات:
أعلنت السلطات التركية، تسجيل ١١٩٦ إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع الإجمالي إلى ٣٦٢٩ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالسرعة القصوى لمواجهة أزمة كورونا، مثلما تحرك سابقا خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال أردوغان، في كلمته خلال مشاركته الخميس بقمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو كونفرانس: "لا يحق لأحد منا تطبيق سياسات فردية ووقائية".
وحث أردوغان جميع الدول على المشاركة في مواجهة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه: "يجب التعاون بين الجميع ومشاركة الخبرات الخاصة بتشخيص وعلاج الوباء".

فيروس كورونا السلطات التركية تركيا

الخبر التالى:

مالطا تطلب من كبار السن والحوامل وذوى الأمراض المزمنة بالبقاء في منازلهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 510108

    عدد المصابين

  • 120983

    عدد المتعافين

  • 22993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و3 وفيات من القاهرة