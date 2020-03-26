تركيا.. تسجيل 1196 إصابة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 3629

وكالات:

أعلنت السلطات التركية، تسجيل ١١٩٦ إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع الإجمالي إلى ٣٦٢٩ حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بالسرعة القصوى لمواجهة أزمة كورونا، مثلما تحرك سابقا خلال الأزمة المالية العالمية.

وقال أردوغان، في كلمته خلال مشاركته الخميس بقمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو كونفرانس: "لا يحق لأحد منا تطبيق سياسات فردية ووقائية".

وحث أردوغان جميع الدول على المشاركة في مواجهة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه: "يجب التعاون بين الجميع ومشاركة الخبرات الخاصة بتشخيص وعلاج الوباء".