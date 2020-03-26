كنيسة القيامة بالقدس تغلق أبوابها بسبب كورونا
رام الله - (د ب أ)
أغلقت كنيسة القيامة ذات الشهرة العالمية بالقدس أبوابها أمام الجمهور جراء المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال يوسف ضاهر مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية التابع لمجلس الكنائس العالمي، اليوم الخميس إن الكنيسة سوف تغلق لمدة أسبوع مع احتمالية التمديد.
وأعلنت الكنائس المسؤولة عن كنيسة القيامة أنه سوف يستمر إقامة صلوات القداس ولكن لقليل من الأعضاء بالمجتمع الكنسي وليس العامة.
وقال إن القرار دخل حيز التنفيذ بقرار من السلطات الإسرائيلية ووافق عليه قادة الكنيسة."
وقال إن قرار الحكومة هو إجراء احترازي في ضوء وباء فيروس كورونا العالمي وبعدما تواترت تقارير إسرائيلية مفادها أن أغلب الحالات في إسرائيل جاءت جراء الاختلاط في المعابد اليهودية منوها إلى أن هذا يعني أن أماكن العبادة صارت مرتعا للفيروس. وأضاف أن كل دارات العبادة أغلقت الآن.
ووجد تحليل أجراه أحد مراكز الإعلام التابعة للصحة الإسرائيلية أن نحو 25 بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس انتقل إليهم في معبد (كنيس )يهودي.
وقال ضاهر إن موكب الجمعة العظيمة في القدس الذي يقام بعد أسبوعين تقريبا يمكن أن يلغى في حال ظل الوضع كما هو عليه.
ويجتمع آلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم تقليديا في القدس كل سنة لمشاهدة الموكب الذي يسير عبر المدينة القديمة.
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