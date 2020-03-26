الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"
بكين (أ ش أ)
أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة دولية لمكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وقال نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوي - في تصريح اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في العاصمة بكين - إن المساعدات تم تقديمها إلى دول ومنظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتشمل إمدادات طبية مثل كواشف الاختبار والكمامات، مشيرا إلى أن الصين تبرعت أيضا بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل التعاون الدولي ذي الصلة.
ومن جانبه، أضاف نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يى شين – خلال المؤتمر الصحفي - أن الصين تعمل بشكل وثيق مع باقي دول العالم لتقديم المساعدات والخبرات.
وأوضح شين أن الصين تبادلت بشكل نشط المعلومات حول فيروس "كورونا الجديد" وعززت التبادلات التكنولوجية مع الخبراء الدوليين، إلى جانب إرسال خبراء إلى دول لمساعدتها في جهود مكافحة الفيروس.
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