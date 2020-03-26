أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"

09:42 ص الخميس 26 مارس 2020
الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"

الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة دولية لمكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوي - في تصريح اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في العاصمة بكين - إن المساعدات تم تقديمها إلى دول ومنظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتشمل إمدادات طبية مثل كواشف الاختبار والكمامات، مشيرا إلى أن الصين تبرعت أيضا بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل التعاون الدولي ذي الصلة.

ومن جانبه، أضاف نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يى شين – خلال المؤتمر الصحفي - أن الصين تعمل بشكل وثيق مع باقي دول العالم لتقديم المساعدات والخبرات.

وأوضح شين أن الصين تبادلت بشكل نشط المعلومات حول فيروس "كورونا الجديد" وعززت التبادلات التكنولوجية مع الخبراء الدوليين، إلى جانب إرسال خبراء إلى دول لمساعدتها في جهود مكافحة الفيروس.

هذا المحتوى من

الصين لوه تشاو هوي وزير الخارجية الصيني فيروس كورونا

الخبر التالى:

مؤرخة تكشف أسرار الناجية الأخيرة من تجارة الرقيق عبر الأطلسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حادث الإقليمي.. تريلا تصطدم بـ17 سيارة وميكروباص (تغطية خاصة)