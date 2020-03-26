ترامب لـ عمدة نيويورك: يجب أن تكون سعيدًا بأجهزة التنفس الصناعي التي أرسلتها إدارتي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث إلى أندرو كومو عمدة نيويورك، بشأن أجهزة التنفس الصناعي، وأعرب الأخير عن سعادته بوصول الأجهزة إلى المدينة الأمريكية التي تمثل بؤرة جديدة لوباء كورونا.

وأشار ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقد بالبيت الأبيض لكشف مستجدات أزمة كورونا، إلى أن إدارته أرسلت 4000 جهاز تنفس صناعي للولاية الموبوءة.

قال ترامب: "من الصعب ألا تكون سعيدًا بالعمل الذي نقوم به".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أزمة نيويورك الحالية هي المشكلة الأكبر في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في الولاية، مشددًا على أن إدارته تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن.

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الثلاثاء، إن المخزون الوطني الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي يبلغ 16660 جهازًا، للاستجابة لمكافحة الفيروس التاجي، وسيتم توزيعها على الولايات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، عن موافقته على إعلان حالة الطوارئ الكبرى (الكوارث الكبرى) في عددًا من الولايات منها: نيويورك، كاليفورنيا، واشنطن، أيوا، لويزيانا، تكساس وفلوريدا.