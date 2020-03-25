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ثلث سكان الأرض مجبرون على البقاء في منازلهم بسبب كورونا

06:04 م الأربعاء 25 مارس 2020
ثلث سكان الأرض مجبرون على البقاء في منازلهم بسبب كورونا

احد شوارع إيطاليا خالية من المارة

وكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن أكثر من ملياري شخص حول العالم، يخضعون إلى الحجر المنزلي أو حظر التجوال، بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

فرضت أغلب دول العالم في قاراته الخمس حجرًا صحيًا على سكانها تجنبا لتفشي وباء كورونا الذي بدأ في الصين ثم انتشر في بقاع الأرض المختلفة.

وبدخول تدابير الإغلاق في الهند حيز التنفيذ، يتجاوز عدد المعزولين في العالم ملياري نسمة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة جديدة لتفشي الفيروس. وسجلت أكثرمن 170 دولة حالات إصابة بالجائحة، وتخطى عدد الوفيات الإجمالي عشرة آلاف معظمهم في القارة العجوز.

حظر التجوال الحجر المنزلي فيروس كورونا

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