ثلث سكان الأرض مجبرون على البقاء في منازلهم بسبب كورونا

وكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن أكثر من ملياري شخص حول العالم، يخضعون إلى الحجر المنزلي أو حظر التجوال، بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

فرضت أغلب دول العالم في قاراته الخمس حجرًا صحيًا على سكانها تجنبا لتفشي وباء كورونا الذي بدأ في الصين ثم انتشر في بقاع الأرض المختلفة.

وبدخول تدابير الإغلاق في الهند حيز التنفيذ، يتجاوز عدد المعزولين في العالم ملياري نسمة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة جديدة لتفشي الفيروس. وسجلت أكثرمن 170 دولة حالات إصابة بالجائحة، وتخطى عدد الوفيات الإجمالي عشرة آلاف معظمهم في القارة العجوز.