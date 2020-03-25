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السعودية تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

01:00 م الأربعاء 25 مارس 2020
السعودية تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت السعودية تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على اتخاذ إجراءات تتضمن "منع سكان مناطق المملكة الثلاثة عشر من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى".

كما تتضمن منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة من يوم غد وحتى انتهاء مدة الحظر الجزئي للتجوال الصادر مؤخرا.

وبدأ في السعودية مساء أمس الأول الاثنين تطبيق حظر للتجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، على أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

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