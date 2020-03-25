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بنما تفرض إغلاقا لمدة 22 ساعة يوميا بسبب كورونا

03:45 ص الأربعاء 25 مارس 2020
بنما تفرض إغلاقا لمدة 22 ساعة يوميا بسبب كورونا

رئيس بنما لورنتينو كورتيزو

واشنطن - (د ب أ):

أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، عن فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يوميا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كورتيزو إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءا من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب ست وفيات.

بنما لورنتينو كورتيزو فيروس كورونا

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