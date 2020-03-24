أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 554 حالة

03:03 م الثلاثاء 24 مارس 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 554 حالة

فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

كيب تاون - (د ب ا):

قالت جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوورنا ارتفع إلى 554 حالة، بعد تسجيل 152 حالة جديدة، لتكون بذلك الدولة الأكثر تضررا في القارة الأفريقية.

وأضافت وزارة الصحة أن شخصين في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في مستشفيات خاصة.

ومن ناحية أخرى، يستعد المواطنون والمؤسسات التجارية لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، من المقرر أن يبدأ منتصف ليل يوم 26 مارس الجاري، وسوف تستمر خلاله فقط الخدمات الأساسية في العمل وتشمل المتاجر ومحطات التزود بالوقود وتوصيل البضائع الأساسية والخدمات الطبية.

من ناحية أخرى، أعلنت غانا تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا، بالإضافة لارتفاع حالات الإصابة إلى 52 حالة.

وقالت غينيا، التي أجرت انتخابات تشريعية واستفتاء دستوري أمس الأول الأحد، إنها سجلت أربع حالات إصابة بفيروس كورونا، وأغلقت مطارها الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة في أوغندا تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة تسع حالات. وأوضحت الوزارة أن جميع المرضى كانوا عائدين من دبي.

وسجلت تشاد ثلاث حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، لأجانب عادوا مؤخرا للبلاد.

فيروس كورونا جنوب أفريقيا كيب تاون

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 304 حالات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حظر الحركة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة