ترامب: أمريكا مغلقة بسبب كورونا
12:28 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مغلقة بسبب كورونا معربا عن تطلعه لعودتها إلى الانفتاح أمام مختلف المشاريع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي برفقة نائبه مايك بنس، اليوم الثلاثاء "نواجه مشكلة طبية ولن نسمح لها بأن تكون مشكلة مستدامة".
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