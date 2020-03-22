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الأسد يصدر عفوًا عن سجناء ويخفض مدة العقوبات بسبب كورونا

08:10 م الأحد 22 مارس 2020
الأسد يصدر عفوًا عن سجناء ويخفض مدة العقوبات بسبب كورونا

بشار الأسد

وكالات:

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوًا عن عدد من السجناء، وقرر تخفيض مدة العقوبات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ورغم عدم الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا في سوريا، اتخذ النظام السوري بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل مناطق سيطرته.

وعلق النظام السوري الدوام في كل من الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، تمتد من 14 مارس ولغاية 2 أبريل، ليقوم خلال هذه العطلة بتعقيم الوحدات الدراسية والمنشآت التابعة لها.

ولكن يبدو أن تلك الإجراءات تم تطبيقها لأهداف ترويجية فقط ولا تهدف لحماية الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي.

بشار الأسد فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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